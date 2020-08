Frygten for et blodbad vokser i Hviderusland efter ugers demonstrationer mod præsident Lukasjenko, som har fået Ruslands løfte om militær bistand. Men de protesterende i hovedstaden Minsk fremstår stadig mere frygtløse. Vi aner ikke, hvad der vil ske, men vi bliver nødt til at være stærke, siger 25-årige Victoria Pihas