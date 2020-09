Hviderussisk oppositionsleder beder Europarådet om støtte

- Lukasjenko har ingen legitimitet som præsident for vort land, siger oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja.

Den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja siger, at situationen i Hviderusland er "absolut uacceptabel" under præsident Aleksandr Lukasjenko.

I en tale til Europarådet via videolink fra sit eksil i Litauen understreger hun, at udenlandsk pres på Hvideruslands leder bør opretholdes. Hun opfordrer samtidig til sanktioner mod en række poliske ledere i Minsk.

- Lukasjenko har ingen legitimitet som præsident for vort land. Han repræsenterer ikke længere Hviderusland, siger hun.

Europarådet har hovedsæde i Strasbourg og har til formål at overvåge demokratiet i dets medlemslande.

Talen fra Tikhanovskaja er henvendt til Europarådets Parlamentariske Forsamling, som blev bedt om at støtte hendes bestræbelser på at sikre en fredelig magtoverdragelse i Hviderusland.

Den 37-årige Tikhanovskaja siger, at præsidentvalget i sidste måned i Hviderusland var præget af massiv valgsvindel.

Litauens udenrigsministerium har udtrykt bekymring for, at den siddende hviderussiske ledelse er ved at opgive landets suverænitet ved at indgå aftaler med Rusland om stadigt mere integration.

Tikhanovskaja kræver også en øjeblikkelig løsladelse af den hviderussiske oppositionspolitiker og protestleder Maria Kolesnikova. Hun forsvandt mandag og blev tirsdag tilbageholdt under et forsøg på et krydse grænsen til Ukraine.

Omstændighederne omkring hendes forsøg på at komme til Ukraine er uklare.

- Maria Kolesnikova skal frigives øjeblikkeligt lige som alle andre tilbageholdte medlemmer af koordinationsrådet og alle politiske fanger. Rådets mål er at være en forhandlingsplatform, siger hun.

Hviderusland er det eneste større land i Europa, som ikke er medlem af Europarådet.

Siden valget i Hviderusland den 9. august har der været massedemonstrationer mod Lukasjenko, hvis regime beskyldes for massiv valgsvindel.

Over 100.000 mennesker demonstrerede i Minsk søndag. Politiet foretog anholdelser af 633 personer under protesterne i flere dele af landet.

EU krævede mandag, at Hviderusland "øjeblikkeligt løslader" de mere end 600 personer, der sidder fængslet for at have deltaget i protesterne.

EU forbereder sanktioner mod mindst 31 personer i Hviderusland - deriblandt landets indenrigsminister, siger diplomater til nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/Reuters