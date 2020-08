Hviderussisk oppositionsleder opildner til oprør fra Litauen

Oppositionslederen opfordrer alle borgmestre i større byer til at organisere landsomfattende protester.

Den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja opfordrer fredag sine tilhængere til at underskrive en erklæring online om en omtælling af stemmerne ved præsidentvalget i Hviderusland.

Det siger hun i en video, som er lagt på YouTube.

Tikhanovskaja, som opholder sig i nabolandet Litauen, siger også, at det må være et krav, at beskyldninger om udbredt valgsvindel undersøges.

Hun opfordrer indtrængende til et stop for volden, som er brudt ud efter det omstridte valg. Her gav de officielle resultater en stor sejr til den mangeårige præsident Alexander Lukasjenko.

Oppositionslederen opfordrer alle borgmestre i større byer til at organisere landsomfattende protester i weekenden.

- Hviderusserne vil aldrig igen ønske at leve med den tidligere regering igen. Flertallet tror ikke på hans sejr, siger hun.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at mange arbejdere fredag eftermiddag begyndte at forlade hviderussiske fabrikker for at vise deres støtte til oppositionen.

I Bruxelles siger EU-Kommissionen formand, Ursula von der Leyen, at hun støtter sanktioner mod hviderussiske politikere, "som har krænket demokratiske værdier eller har undergravet menneskerettighederne".

EU's udenrigsministre vil på et ekstraordinært møde sent fredag indlede en proces med sanktioner mod Hviderusland.

Metropolitan Pavel, som leder Hvideruslands ortodokse kirke, opfordrede også fredag Lukasjenko til at stoppe voldsanvendelse.

Siden Lukasjenko søndag blev genvalgt ifølge de officielle resultater, har titusindvis af mennesker demonstreret i Hviderusland. De beskylder præsidenten for at have svindlet med stemmeoptællingen.

Omkring 6700 personer er blevet tilbageholdt i løbet af ugen. Det har landets indenrigsministerium oplyst.

Hundredvis er blevet såret under sammenstød mellem politi og sikkerhedsstyrker. Mindst to personer er døde.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, har fordømt de mange anholdelser.

Lukasjenko fik ifølge det officielle resultat 80 procent af stemmerne, mens den 37-årige Tikhanovskaja fik omkring ti procent.

