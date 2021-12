Hviderussisk oppositionsprofil idømmes 18 års fængsel

Sergej Tikhanovskij har fået en fængselsstraf på 18 år efter at have udfordret præsident Lukasjenko sidste år.

Den tidligere hviderussiske præsidentkandidat og oppositionsleder Sergej Tikhanovskij er tirsdag blevet idømt 18 års fængsel.

Det skriver det statslige, hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Han er ved en hviderussisk domstol dømt for at organisere masseoptøjer og opildne til socialt had - anklager, som han selv har nægtet sig skyldig i.

43-årige Tikhanovskij blev fængslet i maj 2020. Da var han ved at forberede sig på at stille op mod den mangeårige leder Aleksandr Lukasjenko ved landets præsidentvalg i august samme år.

Efter fængslingen stillede Sergejs hustru, den nuværende oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, op i stedet for.

Valget, hvor Lukasjenko fik langt størstedelen af stemmerne, er ikke anerkendt af EU og flere andre. Det skyldes mistanke om valgsnyd.

Det udløste også store demonstrationer mod Lukasjenko.

Få timer før valgresultatet kaldte Svetlana Tikhanovskaja valget for "ulovligt". Hun tilføjede, at resultatet "ikke burde blive anerkendt".

- Når jeg skal sige noget om det her såkaldte valgresultat, så kan jeg kun stille mig selv et enkelt spørgsmål: Hvad skal jeg stille op med nyhederne?

- Jeg vil fortsætte med at forsvare den person, som jeg elsker, og som er blevet en leder for millioner af hviderussere, sagde Tikhanovskaja dengang med henvisning til sin fængslede mand.

Hun flygtede efterfølgende til Litauen, hvor hun siden har markeret sig som en fremtrædende politisk skikkelse og har mødtes med flere vestlige ledere.

Retssagen mod Sergej Tikhanovskij har været lukket for offentligheden. Det har desuden været forbudt for sagens advokater at tale om sagen.

I september i år blev den hviderussiske protestleder Maria Kolesnikova idømt idømt 11 års fængsel for sin rolle under demonstrationer i 2020.

Forinden var Viktor Babariko, der forsøgte at stille op mod præsident Lukasjenko, i juli blevet idømt 14 års fængsel.

/ritzau/Reuters