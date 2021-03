Hviderussisk politi anholder kritiske mediers redaktører

Ifølge hviderussiske oppositionsmedier er politi lørdag gået hårdhændet til værks under protester.

Hviderussisk politi har lørdag anholdt over 100 personer i forbindelse med protester mod landets præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Blandt de anholdte er tre redaktører for online nyhedssider, der er kritiske over for regeringen. Det skriver nyhedssiderne selv og det statsejede russiske nyhedsbureau RIA.

En central plads i hovedstaden Minsk, hvor protesterne lørdag skulle begynde, var fra dagens begyndelse omgivet af politibiler. Og veje, der leder til pladsen, var lukkede.

Derfor fandt demonstrationen på pladsen kun sted i mindre omfang. Men alligevel er over 100 personer blevet anholdt i løbet dagen. Det siger en talskvinde for Hvideruslands indenrigsministerium ifølge RIA.

Videoer fra hviderussiske medier i opposition til præsidenten viser, at politi med hårdhændede midler lørdag har anholdt både personer på pladsen og i andre dele af byen.

Blandt de anholdte er Galina Ulasik og Anna Kaltygina. De er redaktører på oppositionsmediet TUT.by. Det oplyser organisationen bag mediet.

Et andet oppositionsmedie, Nasja Niva, oplyser, at dets chefredaktør Jahor Martsinovitj er blevet anholdt under protesterne på pladsen. Det samme er en fotograf.

Mediet filmer og deler ofte videoer af politibrutalitet i landet. Det er en markant kilde til information under protesterne imod regimet.

/ritzau/Reuters