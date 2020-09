Hviderussisk protestleder forsvinder efter tilbageholdelse

Ukendte gerningsmand kørte hviderussisk protestleder væk i varebil. Samtidig kræver EU tilbageholdte løsladt.

Oppositionspolitiker og protestleder Maria Kolesnikova er forsvundet i Hviderusland, efter at maskerede mænd tilbageholdt hende mandag morgen i landets hovedstad, Minsk.

Det melder oppositionsbevægelsen til nyhedsbureauet Reuters mandag aften.

De maskerede mænd kørte ifølge oppositionen Kolesnikova væk i en varebil. To af hendes allierede er ligeledes forsvundet mandag.

Kolesnikova var den sidste tilbage i Hviderusland ud af tre kvinder, der alle stillede op mod siddende præsident, Aleksandr Lukasjenko, ved valget 9. august.

Siden valget har der været massedemonstrationer mod Lukasjenko, som beskyldes for at have foretaget massiv valgsvindel.

Over 100.000 mennesker demonstrerede i Minsk søndag. Politiet foretog anholdelser af 633 personer under protesterne i flere dele af landet.

Mandag har EU krævet, at Hviderusland "øjeblikkeligt løslader" de mere end 600 personer, der sidder fængslet i forbindelse med protesterne.

- EU forventer, at hviderussiske myndigheder øjeblikkeligt løslader alle tilbageholdte af politiske årsager før og efter det falske præsidentvalg 9. august, siger Josep Borrell, EU's udenrigschef, mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- EU vil indføre sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for vold, undertrykkelse og forfalskning af valgresultater, tilføjer han uden at uddybe, hvilke sanktioner der er tale om.

/ritzau/