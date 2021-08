Hvor var omverdenens reaktion? Schweizisk mand kørte i timevis i sporvogn efter sin død

I seks timer og 45 minutter sad en mand sammensunken på sit sæde i en sporvogn i Zürich, uden at hverken chaufføren eller de i alt 1200 medpassagerer opdagede, at han var død. Hvilket samfund føler så lidt omsorg for sine medmennesker, spørger flere nu