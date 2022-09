Hvordan ender krigen i Ukraine? Her er fem scenarier

Hr. Matthias Horx, hvad kan vi bruge fremtidsscenarier for Ukraine-krigen til?

At tænke i scenarier er en grundlæggende teknik, som vi alle har indbygget i vores hjerne. Når vi står op om morgenen og tænker på, hvordan dagen skal gå, har vi måske tre forskellige muligheder i hovedet. Scenarier skaber en vis orden i kaos, de gør det muligt for os at orientere os i meget komplekse strukturer og situationer med mange ukendte faktorer.