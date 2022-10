På sociale medier undrer flere sig over, hvorfor dansk og fransk er de sprog i Europa, der har den mest komplicerede måde at udtale større tal på

Enhver, der har prøvet at lære fransk, har, blandt andre sproglige komplikationer, kæmpet med at forstå logikken bag tallene. Eller i hvert fald de tal, der ligger over 79. Indtil da er der en logisk sammenhæng mellem tallene 2, 3, 4, 5 og 6 og de talord, der opstår, når der sættes et nul bagefter.

Men ved 80 bliver det mere kompliceret. 80 udtales som 4 gange 20, 90 er 4 gange 20 plus 10. Og for eksempel 92 er 4 gange 20 plus 12.