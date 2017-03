Hvorfor tror så mange, at det er en au pair?

Viral video skaber debat om fordomme

I flere dage har det meste af verden moret sig over et interview på BBC NEWS, hvor en ekspert, der medvirker hjemmefra via Skype, bliver afbrudt af to små børn. Først kommer en lille pige dansende ind. Og så en baby i en gåstol. Og faren? Ja, han gør sit bedste for at ignorere børnene. Med ansigtet i ekspert-folder fortsætter han med at udlægge teksten i den komplicerede politiske affære.

Videoen er blevet delt og kommenteret af store etablerede medier og af hundredetusinder af mennesker.



Men her et par dage efter retter fokus sig mod kvinden, der hiver de stakkels børn ud af billedet.

VIDEO: Her kan du se den paniske situation. Kilde: BBC





For hvem er hun?

Mange – også etablerede medier – har antaget, at hun er au pair eller barnepige. Men kendsgerningen er, at hun er gift med professor Robert Kelly og mor til de to små børn.

Er det fordomme, der er på spil?

Komikeren Sofie Hagen fastslår ligefrem, at man er racist, hvis man antager, at kvinden er barnepigen.

På BBCs hjemmeside skriver journalisten Helier Cheung om sagen. Hun er selv af asiatisk afstamning. Og ifølge hende rammes man som asiatisk udseende kvinde af bevidste og ubevidste fordomme her i vesten.

”Da jeg studerede på universitetet i London, gik de fleste ud fra, at jeg (som britisk-kinesisk studerende) studerede enten medicin eller økonomi - når jeg faktisk studerede engelsk litteratur.”



Helier Cheung fortæller også om en indisk kollega, der blev spurgt, om hun kom for at gøre rent, da hun meldte sig i receptionen på sin nye arbejdsplads.

Omvendt fortæller Helier Cheung om en kollega, at han som ”hvid” mandlig britisk journalist i Sydkorea har svært ved at få fat i en taxi fredag og lørdag aften.



”Taxichaufførerne troede, at man var en fuld amerikansk soldat, der bare ville brække sig på bagsædet”.

Hun konkluderer, at fordomme nok går begge veje.