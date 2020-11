Klokken 03.00 i nat, på fredag eller i december? Her kan du regne med et resultat af valget i USA

Flere end 100 millioner amerikanerne har forud for dagens længe ventede præsidentvalg i USA stemt på den kandidat, de mener skal vinde. Hvis resultatet skal være sikkert allerede onsdag morgen, kræver det et utvetydigt svar fra en række vigtige delstater, siger ekspert

Rød bølge, blå bølge eller et stort lilla sammensurium, som kan risikere først at blive udredt om flere uger. Det er de tre mulige udfald på det amerikanske valg, som i løbet af natten optager flere millioner mennesker verden over.

Valget står som bekendt mellem den siddende republikanske præsident, Donald Trump, og den forhenværende vicepræsident, demokratiske Joe Biden.

Følg det amerikanske valg hele natten på k.dk her.

Intet er imidlertid, som det plejer at være på den anden side af af Atlanterhavet. Præsidentvalget foregår midt i en pandemi, som indtil videre har kostet over 200.000 amerikanerne livet og mildest talt vendt selvsamme på hovedet for resten. Det har fået 100 millioner amerikanerne til at stemme tidligt eller per brev.

På grund af det rekordstore antal af brevstemmer kan det blive en længerevarende proces at vide sig sikker på det endelige resultat. Faktisk kan svaret risikere at svæve i luften frem til den 14. december, hvor valgmændene samles i deres respektive stater og stemmer på henholdsvis præsident og vicepræsident.

Det på trods, forventer de fleste amerikanske vælgere - og hele verden med - at der bliver sat navn på den amerikanske præsident dagen derpå, men det er altså ikke givet, at vi allerede i morgen, onsdag, kender resultatet.

Sådan siger Derek Beach, der er amerikaner og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, som peger på delstaten Florida som den helt afgørende spiller i forhold til, hvornår et nogenlunde sikkert resultat vil tone frem på tv-skærme verden over.

“Vi kan højst sandsynligt forvente et resultat fra Florida forholdsvis tidligt, og faktisk kan det allerede her være game over for Trump,” siger han.

At det netop er Florida, der sidder på kongemagten i USA’s valg, er ikke noget nyt, og ved de seneste seks valg er sejren gået til den kandidat, som vandt solskinsstaten.

Ifølge Derek Beach skal der “nogle vanvittige kort til”, for at Donald Trump stadig kan blive præsident, hvis ikke han vinder Florida.

Viser det sig, at Joe Biden i nat vinder stort i Florida, kan man allerede omkring klokken 02.00-03.00 dansk tid gisne om, at sejren er i det demokratiske hus.

Går sejren derimod til den allerede siddende præsident, bliver det straks mindre klart, hvornår resultatet foreligger. I en sådan situation kan man risikere at skulle vente til fredag, hvor stemmerne i en anden stor og vigtig delstat, Pennsylvania, bliver talt op, forklarer Derek Beach.

"Pennsylvania er lidt af et must-win for Donald Trump, og Pennsylvania kan først starte med at behandle alle deres millioner brevstemmer i dag på selve valgdagen."

Og det tager tid at tælle disse stemmer op.

"Først skal skal brevstemmerne åbnes manuelt, så skal de valideres og underskriften skal matches, og først derefter skal de tælles," forklarer han.

Vil man alligevel et skridt nærmere svaret, er der en række delstater, som er værd at vende sin opmærksomhed mod, efterhånden som valgstederne lukker i løbet af i nat dansk tid, siger Derek Beach.

Georgia plejer at være overvejende republikansk, men som det ser ud lige nu, er løbet mellem kandidaterne meget tæt.

Mens Donald Trump er svag favorit i Ohio, er Joe Biden svag favorit i North Carolina. Begge steder forventer man, at stemmerne kan blive optalt forholdsvis hurtigt.

Det samme gælder i Arizona, hvor resultatet af stemmerne forventes optalt omkring klokken 03.00-04.00 i nat dansk tid.

Endeligt er der den mulighed - om end urealistisk - at Joe Biden vinder Texas, hvor stemmerne optælles tidligere end flere andre delstater. Skulle det ske, kan man ifølge Derek Beach godt vide sig sikker på, at han bliver USA's næste præsident.

"Men et univers, hvor Biden vinder Texas, er knapt så sandsynligt," lyder fra ham.

