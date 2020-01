I 2018 blev en kvinde voldtaget hvert 15. minut i Indien

Næsten 34.000 voldtægter blev anmeldt i Indien forrige år. Hver fjerde anmeldelse førte til en dom.

Indiens omdømme som et af de værste lande for kvinder at leve i bliver bekræftet af en ny statistik over voldtægter.

I 2018 anmeldte en kvinde i snit en voldtægt hvert 15. minut året rundt. Det viser en årlig kriminalstatistik fra Indiens indenrigsministerium.

I alt var der næsten 34.000 anmeldelser af voldtægter forrige år. Det var stort set uændret sammenlignet med året før.

I cirka 85 procent af tilfældene blev der rejst en sigtelse, og 27 procent af anmeldelserne førte til en dom.

Organisationer med fokus på kvinders rettigheder siger, at ofte bliver der taget let på forbrydelser begået mod kvinder af politi og domstole.

- Landet bliver fortsat ledet af mænd. Én Indira Gandhi vil ikke ændre på forholdene, siger Lalitha Kumaramangalam, tidligere leder af Indiens Nationale Kommission for Kvinder.

Indira Gandhi er den hidtil eneste kvinde til at bestride posten som premierminister i Indien. Hun sad i to perioder. Fra 1966 til 1977 og igen fra 1980 til 1984, hvor hun blev dræbt af to af sine egne livvagter.

/ritzau/Reuters