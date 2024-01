I afdæmpet reaktion opfordrer Kina alle parter til ro i Yemen-strid

Kina opfordrer fredag alle parter til at forhindre, at krisen i Det Røde Hav spreder sig fra Yemen, efter USA og dets allierede tidligere på dagen angreb de yemenitiske houthi-oprørere.

Angrebene kommer, efter oprørerne i flere uger har angrebet skibsfarten i Det Røde Hav.

Det har blandt andet ramt det danske Mærsk-rederis skibe. Houthi-oprørerne siger, at de har handlet i solidaritet med Hamas i Gaza.

- Kina er bekymret for de optrappede spændinger i Det Røde Hav, siger Mao Ning, der er talskvinde for det kinesiske udenrigsministerium ifølge AFP.

- Vi opfordrer de relevante parter til at forholde sig i ro og udvise tilbageholdenhed for at forhindre konflikten i at sprede sig, tilføjer hun.

Det er en afdæmpet reaktion fra det kinesiske styre.

Kina er som de vestlige lande meget afhængig af, at der er fri sejlads gennem Det Røde Hav og Suezkanalen. Kinas verdenshandel har været helt afgørende for den økonomiske optur, som landet har oplevet de sidste fire årtier.

/ritzau/AFP