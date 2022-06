I Gaza hænger børnenes mentale tilstand i laser efter 15 års blokade

Mere end halvdelen af Gazas børn har overvejet at begå selvmord, og et stort flertal lider af depression og angst, fastslår en ny rapport fra Save The Children

I denne måned er det præcis 15 år siden, at tilværelsen tog en drastisk vending for befolkningen i Gaza. Hamas, den militante, islamistiske palæstinensiske bevægelse, der står på terrorlisten i USA, EU, Israel, Japan, Storbritannien og Canada, tog magten, og som resultat lagde Israel en blokade omkring Gaza, verdens tættest befolkede område.

Efter 15 år og fire reelle krige er Gaza ikke i nærheden af at være “den nye nation”, som den daværende Hamas-leder Khalil al-Haya dengang i 2007 opfordrede alle til at hjælpe med at bygge. I stedet er Gaza i større grad end nogensinde før hjemsøgt af fattigdom, arbejdsløshed, skrøbelig sikkerhed og en fælles israelsk-egyptisk blokade. Ifølge en ny rapport fra Save The Children, baseret på interview med næsten 500 mindreårige fra Gaza, er det især områdets unge befolkning, der lider.