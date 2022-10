I sjælden set anmodning beder Cuba om orkanhjælp fra USA

Cuba har angiveligt bedt om hjælp fra USA, efter at orkanen Ian har forårsaget strømafbrydelse i hele landet.

Regeringen i Cuba har fremsat en sjælden anmodning om nødhjælp fra den amerikanske præsident, Joe Biden, efter at orkanen Ian har mørklagt hele østaten med 11 millioner indbyggere.

Det rapporterer The Wall Street Journal fredag.

Orkanen Ian fejede gennem det caribiske land tirsdag og forårsagede en landsdækkende strømafbrydelse, fladtrykte huse og ødelagte landbrugsarealer.

Efterfølgende har cubanere demonstreret mod regeringen som følge af den vedvarende strømafbrydelse, hvilket har øget bekymringerne over den fortsatte mangel på mad, brændstof og medicin.

De amerikanske myndigheder har vurderet, at Cuba vil prioritere hospitaler, vandpumper, sanitet og anden kritisk infrastruktur, i tilfælde af at Biden-administrationen går med til at yde hjælp.

Det rapporterer The Wall Street Journal, der har gennemgået e-mail-kommunikation mellem amerikanske og cubanske myndigheder.

Hverken USA's udenrigsministerium eller Cubas ambassade i Washington D.C. har reageret på en henvendelse fra avisen.

Joe Biden har lovet, at USA igen vil engagere sig i Cuba efter flere år med spændinger mellem de to lande.

Dog har Cubas hårde kurs over for de mange demonstranter, der sidste år i juli gik på gaden i historiske protester mod landets regering, i stedet medført sanktioner mod cubanske embedsmænd.

Den cubanske regering har givet USA skylden for protesterne for at blande sig.

I marts i år blev 128 cubanere, der sidste år tog del i protesterne, idømt fængselsstraffe på mellem seks og 30 år for at have tilskyndet til oprør.

Under protesterne i juli sidste år gik tusindvis af cubanere på gaden i flere byer over hele landet. Det gjorde de blandt andet for at vise deres utilfredshed med landets dårlige økonomi og regeringens undertrykkelse af befolkningen.

Som modsvar sendte regeringen hundredvis af sikkerhedsstyrker på gaden, hvilket endte i hårde sammenstød.

/ritzau/Reuters