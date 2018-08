I sjælden tale opfordrer IS-leder sine tilhængere til jihad

I en lydoptagelse opfordrer en stemme til hellig krig. Stemmen tilhører angiveligt Abu Bakr al-Baghdadi.

I sin tilsyneladende første tale i næsten et år opfordrer lederen af den militante gruppe Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, sine tilhængere til at fortsætte deres kamp.

Det fremgår af en 55 minutter lang lydoptagelse, der er lagt ud af det IS-tilknyttede medie al-Furgan.

- Du har ikke noget valg. Hvis du vil leve i værdighed, må du vende tilbage til din religion og kæmpe mod din fjende, siger manden, der skal være Baghdadi.

- For de hellige krigere er størrelsen på sejren eller nederlaget ikke afhængig af, om en by bliver stjålet, eller om de er underlagt nogle, som har luftherredømme, interkontinentale missiler eller intelligente bomber, tilføjer han.

I lydoptagelsen lykønsker stemmen også med nylige angreb i Canada og Europa og opfordrer sine tilhængere til at bruge bomber, knive og køretøjer til at udføre flere angreb.

Ifølge Reuters har det ikke været muligt for det britiske nyhedsbureau at kontrollere, om stemmen på optagelsen med sikkerhed er IS-lederens.

Men hvis det er, så er lydoptagelsen det første livstegn fra Abu Bakr al-Baghdadi, siden en optagelse med ham blev offentliggjort i september sidste år.

I løbet af de seneste år har der flere gange været forlydender om, at Baghdadi er blevet enten såret eller dræbt.

I maj vurderede irakiske sikkerhedsmyndigheder dog, at han er i live og opholder sig i Syrien nær grænsen til Irak.

I den nye lydoptagelse, der blev offentliggjort onsdag, refererer manden, der menes at være IS-lederen, til hændelser, der er sket i Syrien og Irak i denne måned.

Islamisk Stat, der indtil sidste år kontrollerede store områder i Syrien og Irak, er siden blevet drevet ud i ørkenen af en succesfuld offensiv fra internationale allierede i begge lande.

/ritzau/Reuters