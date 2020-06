I midten af 1970’erne i hjertet af det afrikanske kontinent opstod to mystiske sygdomme i kun 40 kilometers afstand fra hinanden. Den ene virus slog ihjel med lynets hast for så at forsvinde. Den anden var som en hemmelig gæst i kroppen og kunne bruge år på at nå sit endelige mål. Sidstnævnte virus kendte kirurgen Grethe Rask intet til under sit fem år lange ophold i Afrika. Men den blev hendes død