I Sri Lanka kæmper de politiske buddhister med næb og kløer mod muslimers indflydelse

Sri Lanka skal have en ny forfatning, og et udkast ventes fremlagt i parlamentet i begyndelsen af februar. Et af de store debattemaer har været buddhismens forrang, som en række højrenationale kræfter er stærkt optaget af at sikre. Blandt andet Bodu Bala Sena-bevægelsen, der er kendt og frygtet for sin modvilje mod muslimer. Den er en reaktion på en nypuritansk islam, der med saudiarabisk kulturimperialisme breder sig i Asien