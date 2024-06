I Sydafrika har ANC mistet flertal

I Sydafrika har ANC kun sikret sig en opbakning på lidt over 40 procent, oplyser valgkommissionen lørdag, da stemmer fra 99 procent af valglokalerne var talt op.

Det er et historisk vendepunkt for landet, hvor ANC's dominans gennem 30 år er slut.

Partiet, der stod i spidsen for afskaffelsen af apartheid for 30 år siden under ledelse af Nelson Mandela, mister dermed sit klare flertal i nationalforsamlingen.

- ANC har fået 40,27 procent af stemmene. Der mangler stadig at blive optalt én procent af stemmerne, men der kan ikke ske væsentlige ændringer, hedder det i en udtalelse fra valgkommissionen.

Oppositionen hylder resultatet som et vigtigt gennembrud.

ANC har vundet hvert eneste valg i Sydafrika meget overlegent, siden det første demokratiske valg blev holdt i 1994.

Ved det forrige valg for seks år siden fik ANC 57,5 procents opbakning.

/ritzau/AFP