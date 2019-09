I Halbe sydøst for Berlin blev titusindvis af dræbte soldater og civile begravet, hvor de lå, efter et af de sidste store slag i Anden Verdenskrig. I dag er flere end 28.000 af dem genbegravet på en af Tysklands største krigskirkegårde i en skov syd for byen. Arbejdet er langtfra slut og foregår efter princippet om, at samtlige faldne har moralsk krav på en værdig begravelse