I Ukraine fodrer særligt ét våben det kollektive håb: Humor

Måske har du allerede bemærket det. Med kun seks dage til valget er det, som om retorikken blandt både politikere og medier spidser til.



Det er i hvert fald ikke gået Morgensamlings næse forbi, og i dagens nyhedsoverblik skal vi blandt andet runde en fejlslagen bemærkning, en kras udmelding fra en færøsk toppolitiker og løftet om en stor pose penge fra Danmarks nuværende regeringsparti.



Mette Frederiksen melder ud om højere løn i det offentlige



Lad os begynde med det sidstnævnte. Velfærdsområdet, der har kurs mod "kæmpestore udfordringer", buldrer nemlig videre som tema i valgkampen. Adskillige gange har statsministeren nævnt, at der skal sættes penge af til bedre løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.



Nu er der langt om længe blevet sat tal på: Frem mod 2030 er det økonomiske råderum på 48 milliarder kroner. Beløbet vil svare til, at 235.000 offentligt ansatte kan få 2.000 kroner mere om måneden. Det skriver Berlingske.



Men er det klogt? Ikke nødvendigvis. I mandags spurgte Kristeligt Dagblads journalister to eksperter, og du kan læse deres svar her.

Morgensamling bliver på velfærdsområdet et øjeblik endnu. På forsiden af dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at Socialdemokratiet ikke alene vil forhøje lønnen for offentligt ansatte. De vil også gøre det nemmere at rekruttere udenlandske sygeplejersker til det danske sundhedsvæsen.



Men også dén udmelding får hård medfart fra flere iagttagere. I værste fald er det "uetisk, at vi dræner andre lande for sygeplejersker," lyder det fra Dansk Sygeplejeråd. I bedste fald vil det sende Danmark ud i hård konkurrence.



Manglen på sygeplejersker er nemlig ikke kun et dansk problem. Faktisk rapporterer hele 18 EU-lande om mangel på netop sygeplejersker, der er nummer to på listen over beskæftigelser, der mangler arbejdskraft.