I vaccinens baghave er der stadig skepsis

I udkanten af den vesttyske by Marburg ligger en af Tysklands største vaccinefabrikker gemt i et industrikvarter bag mørkegrønne trækroner.

Fabrikken tilhører medicinalgiganten BioNTech, der herfra bidrager til produktionen af millioner af coronavacciner. Det tyske selskab har været med til at sikre doser til stort set alle EU-borgere, der måtte være interesserede.

Problemet er bare, at ikke alle har vist sig at være interesserede. Heller ikke, selv om de har en vaccineproducent som nabo.

Det erkender Sascha Hörmann, der er tovholder på den lokale vaccineudrulning i Marburg-Biedenkopf-distriktet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Efterspørgslen på vaccinetider er stagneret, og vi går ud fra, at alle, der har en interesse i at blive vaccineret, er vaccineret. Uden yderligere incitamenter til folk vil det blive rigtig svært for os at nå meget længere i vaccineudrulningen, lyder det fra Sascha Hörmann.

Den relativt langsomme udrulning betyder, at der er stort fokus på corona og vaccinationer frem mod det tyske valg 26. september.

Næsten hver tredje tyske vælger anser således stadig coronakrisen som et af de vigtigste temaer frem mod valget. Det viser en ny meningsmåling foretaget for den tyske tv-station ZDF.

I Marburg lever de 80.000 indbyggere også stadig i coronaens skygge.

På byens lygtepæle opfordrer lyseblå plakater borgerne til fortsat at holde afstand og bære mundbind - også udenfor. På indendørs restauranter, hos bageren og på banegården er mundbindet fast inventar.

Netop ved banegården er en lille skurvogn for godt tre måneder siden blevet stillet op. Vognen er et walk-in coronatestcenter.

Indenfor står 26-årige Gulan Ahmad. Hun er medicinstuderende og er netop skiftet fra et andet teststed til den lille hvide container.

Her mærker hun på første hånd indbyggernes fortsatte vaccineskepsis.

- Tit når folk kommer her for at blive testet, så spørger de, om jeg ved noget som helst om vaccinerne. Om de er gode eller ej. De vil gerne vide mere, fordi de er bange for dem, siger hun.

Gulan Ahmad har blandt andet valgt at blive poder, fordi hun gerne vil være en aktiv del i håndteringen af coronakrisen.

Hun er selv - efter en kortvarig tøven - blevet vaccineret.

- For at være ærlig, så var jeg lidt usikker i starten. Men som medicinstuderende tror jeg på videnskaben. Derfor tænkte jeg, at jeg blev nødt til det. Men jeg gjorde det også, fordi vi jo bliver nødt til det, siger hun.

I Marburg er godt 60 procent af indbyggerne færdigvaccineret. Det svarer meget godt til den samlede udrulning i Tyskland.

- Tyskere går generelt meget kritisk til værks, og de vil gerne have styr på alle fakta, før de beslutter sig for noget, forklarer tyske Sarah Humboldt-Dachroeden, der er ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.

Hun forsker blandt andet i folkesundhedspolitik - herunder coronapandemien.

- Der har været lidt politisk snak om, hvorvidt vaccinerne skal være obligatoriske. Jeg tror ikke, at det bliver til noget, men man snakker i hvert fald om, at nogle ting kun skal være forbeholdt vaccinerede, siger hun.

Tyskland indledte mandag en stor kampagne for at få flere vaccineret.

/ritzau/