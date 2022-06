IAEA-chef: Atomaftale med Iran kan være død om fire uger

Iran fjerner overvågningskameraer på atomanlæg, og det kan være et dødeligt anslag mod international aftale.

Iran har fjernet 27 overvågningskameraer på landets atomanlæg, og hvis der ikke rettes op på det inden for tre til fire uger, så kan den internationale atomaftale med Iran være død.

Det siger chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, på et pressemøde.

- Jeg tror, at det vil være et fatalt slag (mod atomaftalen red.), siger Grossi.

Frakoblingen af kameraerne på de iranske atomanlæg sker som reaktion på, at FN's atomvagthund har vedtaget en resolution, der kritiserer Iran for mangel på samarbejde.

Kameraerne giver vished for, at Iran ikke er i gang med at udvikle atomvåben.

Det er første gang siden juni 2020, at IAEA anklager Iran for manglende samarbejde med agenturets inspektører.

Resolutionsforslaget, der blev vedtaget i IAEA's bestyrelse, kom fra USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Det blev vedtaget med 30 stemmer. Kun Rusland og Kina stemte imod, oplyser diplomater.

Baggrunden for kritikken fra IAEA er, at agenturet er bekymret, efter at der tidligere i år blev fundet spor efter uregistreret beriget uran på tre anlæg i Iran.

Tilstrækkelige mængder beriget uran gør det muligt at producere atomvåben.

/ritzau/Reuters