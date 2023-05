IAEA: Irans lager af uran er 23 gange højere end i atomaftale

Det lager af beriget uran, som Iran formodes at ligge inde med, er over 23 gange så højt som den grænse, der blev aftalt i den atomaftale, som Iran indgik med USA, EU og flere andre store aktører i 2015.

Det viser en af to fortrolige rapporter fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP, der har set rapporten.

Af rapporten fremgår det, at Iran menes at have 4744,5 kilo beriget uran.

Grænsen i atomaftalen lød på 202,8 kilo beriget uran.

Siden daværende præsident Donald Trump trak USA ud af atomaftalen, har Iran anskaffet sig nye centrifuger, der har gjort det muligt for landet at berige uran i langt højere grad end hidtil.

Ved en inspektion i februar konstaterede IAEA, at Iran havde 3760 kilo beriget uran. Det er 18 gange så meget, som var tilladt ifølge atomaftalen fra 2015.

I februar blev der blandt andet fundet uranpartikler med en berigelsesgrad på 83,7 procent. Det er lige under de 90 procent, der er nødvendigt for at kunne producere en atombombe.

Nu har FN's atomvagthund genopsat kameraer og andet overvågningsudstyr, som Iran beordrede fjernet sidste år, fremgår det ifølge nyhedsbureauet Reuters af en af IAEA's to rapporter onsdag.

Udstyret er opsat i nogle af de anlæg, Iran har deklareret.

Men der kan være flere anlæg, som Iran ikke har fortalt omverdenen om, skriver tidsskriftet The Economist.

Nye satellitfotos tyder på, at Iran er i færd med at bygge et atomanlæg i Zagros-bjergene ikke langt fra det eksisterende anlæg Natanz.

Det nye anlæg ligger 80 til 100 meter under jorden. Det er så dybt, at selv USA's kraftigste bombe ikke kan sætte det ud af spillet, skriver The Economist.

Ud fra den seneste kvartalsrapport fra IAEA, der udkom i februar, vurderede tænketanken Institute for Science and International Security (ISIS), at Iran på det tidspunkt havde tilstrækkeligt med uran til at fremstille et atomvåben i løbet af 12 dage.

ISIS er stiftet af den tidligere våbeninspektør David Albright.

Sidste år forhandlede Iran og de øvrige parter i den kuldsejlede atomaftale i flere måneder i Wien for at få aftalen tilbage på sporet. Men forhandlingerne førte ikke til noget.

