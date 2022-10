Ibrahim Traore er officielt Burkina Fasos leder efter kup

Det afrikanske land får tredje leder på under ni måneder efter kup. Kaptajn i landets hær skal lede landet.

Ibrahim Traore er officielt udnævnt som Burkina Fasos præsident efter et militærkup, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ibrahim Traore er kaptajn i landets hær.

I weekenden blev landet ramt af uro, da den nu tidligere militærleder Paul-Henri Sandaogo Damiba gik med til at træde tilbage. Hans endelige tilbagetrædelse kom, to dage efter at han blev kuppet af Ibrahim Traore.

Traore udnævnelse er blevet offentliggjort i en officiel udmelding, der blev læst op på nationalt tv.

På mindre end ni måneder har der været to kup i det vestafrikanske land.

Damiba havde selv kuppet sig til magten, da han fik afsat landets tidligere præsident Roch Karore. Da Roch Karore blev afsat i januar, var det med henvisning til stigende usikkerhed.

Der bor omkring 21 millioner mennesker i Burkina Faso, som ligger i Vestafrika.

Stabiliteten i Burkina Faso er udfordret af et syv år langt felttog fra jihadister, der har kostet tusindvis af liv og sendt næsten to millioner på flugt fra deres hjem.

Mere end en tredjedel af landet er ikke kontrolleret af landets officielle regering.

/ritzau/