ICC efterforsker forbrydelser i palæstinensiske territorier

International domstol vil efterforske begge sider i konflikten mellem det palæstinensiske selvstyre og Israel.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) vil åbne en formel efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået i palæstinensiske territorier.

Det oplyser domstolens anklager Fatou Bensouda onsdag i en udtalelse.

Efterforskningen vil fokusere på begge sider i konflikten mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre, lyder det.

ICC's beslutning kommer, efter at domstolen den 5. februar afgjorde, at konflikten falder inden for dens kompetence. Afgørelsen blev dengang mødt af kritik fra både den israelske regering og USA.

Det palæstinensiske selvstyre bifaldt afgørelsen. Styret er også tilfreds med, at ICC onsdag meddeler, at den har valgt at åbne en efterforskning.

