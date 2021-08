Ida har krævet dødsfald og strømsvigt

Orkanen Ida gjorde for alvor sit indtog søndag i den sydamerikanske delstat Louisiana.

Mandag morgen dansk tid havde den krævet sit første offer.

Myndighederne i sognet Ascension havde således indrapporteret et dødsfald i forbindelse med orkanen.

Politiet i Ascension oplyste til det lokale medie WBRZ 2, at en 60-årig mand blev dræbt af et væltet træ søndag kort efter klokken 20.30 lokal tid.

Ulykken skete i Prairieville, der ligger knap 25 kilometer sydøst for delstatens hovedstad, Baton Rouge.

Det rapporterede NBC News.

Søndag aften lokal tid blev der desuden meldt om "katastrofale skader" i den sydøstlige del af staten.

Hele New Orleans, Louisianas største by, var søndag aften uden strøm, og byens kloaksystem var truet.

Elværker oplyste, at flere end 966.500 boliger og virksomheder var uden strøm søndag aften.

Entergy New Orleans, som er hovedkraftværket i byen med næsten 200.000 kunder, oplyste, at hele byen mistede strømmen tidligt søndag aften på grund af en "katastrofal skade" på værkets transmissionsnet.

Ifølge hjemmesiden Poweroutage, som sporer strømsvigt, var mere end én millioner kunder i Louisiana uden strøm. Det skrev nyhedsbureauet Reuters mandag morgen dansk tid.

Ida gik i land ved Port Fourchon i Louisiana kort før middag søndag lokal tid.

USA's præsident, Joe Biden, sagde ifølge NBC News tidligere søndag, at det ville blive "en ødelæggende og livstruende storm".

Danske Gitte Klein har boet i byen Mandeville i Louisiana i 35 år med sin familie. Og derfor har hun efterhånden oplevet en del orkaner - blandt andet orkanen Katrina i 2005.

Faktisk har Ida ramt, præcis 16 år efter at Katrina, som var en kategori 5-orkan, indtog Louisiana og New Orleans. Dengang omkom over 1800 mennesker.

Gitte Klein havde på forhånd forbedret sig på Ida og havde fjernet alle løse genstande fra haven, købt mad til to uger og fyldt benzin på bilen.

- Hvis elektriciteten går, er der ikke mange fødevarebutikker, der har åbent.

Regnen var til at mærke, fortalte hun søndag eftermiddag klokken 15.00 i Mandeville, hvilket svarer til klokken 22.00 dansk tid.

- Lige nu regner det rigtig meget. Og vinden kommer i nogle ryk, sagde hun.

Hendes ene datter havde taget sit barn med hjem til Gitte Klein, da der er for mange store træer ved datterens hus.

Gitte Klein var rolig ved situationen og havde fravalgt at blive evakueret.

Foreløbig regnede hun med at skulle holde sig inden døre frem til mandag aften dansk tid.

Søndag aften blev Ida nedgraderet fra en kategori 4 til en kategori 2-orkan på den såkaldte Saffir-Simpson-skala med vindhastigheder på 30 meter i sekundet.

Den blev dog stadig betragtet som ekstremt farlig ifølge USA's stormcenter, NHC, skrev Reuters.

Ifølge myndighederne ville Ida forblive en orkan til sent ud på natten.

Joe Biden har underskrevet nøderklæringer, således at Louisiana og Mississippi kan få frigivet flere ressourcer fra den føderale regering.

/ritzau/