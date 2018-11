Race, køn og identitet dominerer midtvejsvalg i et splittet USA

Amerikanerne går i dag til midtvejsvalg efter en valgkamp, som har været gennemsyret af identitetspolitik. Mens demokratiske kandidater har ført kampagne for kvinders og minoriteters rettigheder, er fokus hos Republikanerne og præsident Trump rettet mod hvide amerikaneres interesser

Det amerikanske midtvejsvalg i dag vil blive husket som identitetspolitikkens valg. Det vurderer amerikanske iagttagere, der peger på, at kandidater fra begge partier i hidtil uset grad har rettet deres fokus på det identitetsfællesskab, de hver især repræsenterer. Mens Demokraterne har betonet kvinders og minoriteters rettigheder i valgkampen, er Republikanerne skarpt fokuseret på partiets hvide kernevælgere.

”For så vidt som ’identitetspolitik’ betyder et fokus på et partis demografiske kendetegn snarere end dets ideologi, bør 2018 betragtes som identitetspolitikkens valg. Parterne har hver deres grunde til dette. Den såkaldte modstandsbevægelse består af kvinder og ikke-hvide, der er særdeles utilfredse med Trump-regeringen. Demokraterne ønsker tydeligvis at benytte sig af denne modvilje. Ældre vælgere, derimod, er stadig de mest pålidelige republikanske vælgere – særligt i Trump-æraen. Republikanerne har brug for dem for at afværge en demokratisk bølge,” skriver kommentatoren Dylan Scott i nyhedsmediet Vox.

Race, køn og identitet har gennemsyret valgkampe fra de liberale højborge på USA’s kyster til konservative enklaver i Sydstaterne.

Blandt Demokraterne har identitetspolitik været brugt af politikere som den californiske guvernørkandidat Gavin Newsom, der kaldte præsident Donald Trumps beslutning om at afvise at give homoseksuelle diplomaters partnere visum til USA et eksempel på ”regeringens had og snæversynethed”, ligesom senatorerne Dianne Feinstein og Kirsten Gillibrand gentagne gange har betonet deres feministiske kamp imod Trump-regeringens ”patriarkat” og for kvinders reproduktive og seksuelle rettigheder.