IEA: Den globale udledning af CO2 kan toppe i 2025

Den globale udledning af CO2 forventes at toppe i 2025, lyder det i rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA) ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Energikrisen forårsaget af krigen i Ukraine fremskynder den grønne omstilling, vurderer IEA.

- Den globale energikrise udløst af Ruslands invasion af Ukraine skaber markante og langvarige ændringer, der har potentialet til at fremskynde omstillingen til et mere bæredygtigt og sikkert energisystem, lyder det i rapporten World Energy Outlook 2022.

Sidste år lød det fra IEA, at der "intet tydeligt maksimalt niveau var i sigte" for udledningen. Investeringer i vind- og solenergi forventes at føre til et fald i udledningen.

Baseret på de seneste politiske planer, som verdens regeringer har præsenteret i lyset af stigende energipriser, forventer IEA en fordobling i investeringer i grøn energi til to billioner dollar årligt i 2030.

/ritzau/