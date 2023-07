Tre brandmænd har mistet livet i canadiske skovbrande i juli

Endnu en brandmand har mistet livet i kampen mod de massive brande, der hærger i canadiske skove.

Det oplyser David Eby, der er premierminister i den canadiske provins British Columbia, lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

I alt har tre brandmænd mistet livet i forbindelse med de voldsomme skovbrande.

David Eby siger i en udtalelse, at han er "knust" over at høre, at endnu en brandmand er død.

Ifølge myndighederne befandt brandmanden sig ved en skovbrand i den nordøstlige del af provinsen.

Canadiske skovbrande har brændt, hvad der svarer til omkring 12 millioner hektar i år - et område, der er større end Cuba og Sydkorea.

- Denne skovbrandssæson har været dybt forfærdelig. Vi er så taknemmelige over for denne brandmand og alle vores brandmænd for deres daglige heltemod, siger David Eby i udtalelsen og fortsætter:

- Denne tragiske nyhed minder os endnu en gang om de ekstraordinære ofre, de yder for at holde os i sikkerhed.

To andre brandmænd er i juli omkommet i andre operationer. En fjerde person, en helikopterpilot, døde 19. juli, da hans fly styrtede ned i Alberta i det vestlige Canada, mens han deltog i arbejdet med at slukke de omfattende brande.

- Det knuser mit hjerte at høre, at endnu en canadier, der har kæmpet mod naturbrandene, har mistet livet, skrev Canadas premierminister, Justin Trudeau, på det sociale medie Twitter, der siden har skiftet navn til X.

British Columbia har i øjeblikket 368 aktive skovbrande.

I alt hærger mere end 990 brande i Canada, hvoraf 613 anses for at være ude af kontrol.

Canadas geografiske placering betyder, at det opvarmes hurtigere end resten af kloden. Og i de senere år har landet oplevet ekstreme vejrbegivenheder, der er blevet hyppigere og mere intense.

/ritzau/AFP