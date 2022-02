Iggy Pop og fransk orkester deler musikverdenens nobelpris

Polarprisen, som er stiftet af afdød Abba-manager, gives til Iggy Pop og stort fransk orkester.

Årets Polarpris går til den amerikanske rocksanger og sangskriver Iggy Pop og til Ensemble Intercontemporain. Det er et af verdens mest fremtrædende orkestre for samtidsmusik.

Iggy Pop, som er et kunstnernavn for James Newell Osterberg, Jr., betragtes som en af de vigtigste fornyere af punkrock.

Ebbot Lundberg, der er tidligere frontfigur i Union Carbide, som blev inspireret af Iggy Pops band The Stooges, siger, at den amerikanske rocksanger har tiltrukket en stor fanskare med sit image og har inspireret mange.

Den svenske musikjournalist Per Sinding-Larsen konstaterer, at Iggy Pop var med til at skabe det, som langt senere blev kendt som punk.

Det franske musikensemble Ensemble intercontemporain har base i Paris. Pierre Boulez grundlagde orkesteret i 1976 og dedikerede det til samtidsmusik - den første permanente organisation af denne art.

Orkestret består af 31 solister, som med forskellige instrumenter udvikler nye teknikker og kompositionsformer. Det optræder omkring 30 gange årligt i Paris og turnerer ofte i Frankrig og i udlandet.

Polarprisen, som er en international musikpris, blev grundlagt af nu afdøde svenske Stig Anderson. Han er bedst kendt som manager for ABBA.

Den kaldes ofte musikverdenens nobelpris.

Prisen blev uddelt første gang i 1992. Vinderne får ud over æren en million svenske kroner.

Blandt de tidligere modtagere af prisen er Emmylou Harris, Chuck Berry og den amerikanske dirigent Peter Sellars.

Også Paul McCartney, Led Zeppelin og Bob Dylan har modtaget den.

Prisen ventes at blive overrakt senere i år af Sveriges Kong Carl XVI Gustaf. Det sker i Konserthuset Stockholm.

/ritzau/TT