Ikea hæver prisen på møbler og giver corona skylden

Den svenske møbelgigant Ikea vil i den kommende tid sætte prisen op på visse møbler. Prisen på nogle produkter vil endda stige med op til 50 procent.

Det skriver avisen The Guardian, der citerer virksomhedens pressekontakt i Sverige, Sandra Jakob.

Ikea vurderer, at den gennemsnitlige prisstigning for varer stiger med omkring ni procent.

Det skyldes ifølge virksomheden højere omkostninger i forbindelse med fragt og logistik som følge af coronapandemien.

- Desværre har der været en markant stigning i omkostningerne på tværs af forsyningskæden, herunder ved materialer, fragt og logistik.

- Da det stadig er tilfældet, er det nødvendigt at hæve priserne på mange af vores produkter, siger Sandra Jakob til The Guardian.

Hun tilføjer, at prisstigninger er globale, men at det varierer fra land til land og fra produkt til produkt, hvor meget priserne er blevet hævet.

Ifølge The Guardian er det klassiske Malm-skrivebord steget med 50 procent fra 100 pund (887 kroner) til 150 pund (1330 kroner) i Storbritannien. Ikeas Klippan-sofa er steget med 11 procent.

Det svarer til, at sofaen, som er en af Sveriges mest populære møbler, er steget med 20 pund siden oktober.

Sandra Jakob siger til The Guardian, at det stadig er Ikeas mål at tilbyde varer, der er til at betale for de fleste mennesker.

Det er uklart, hvordan kunderne i Skandinavien er ramt af prisstigningerne.

Ikea Danmark oplyste til Finans i begyndelsen af november, at varehusene i Danmark ligesom så mange andre detailhandlere også oplever udfordringer med forsyningskæden.

Dog kunne den danske kommunikationschef for Ikea, Christian Mouroux, ikke sige noget om, hvilke konsekvenser det ville have. Til gengæld garanterede han, at Ikea vil holde fast i lave priser.

/ritzau/