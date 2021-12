Ikkevaccinerede i Italien skal vænne sig til nye begrænsninger

Italien strammer fra mandag skruen over for personer, der ikke er vaccineret mod covid-19.

Fra og med mandag og hen over jule- og nytårsferien tegner hverdagen i Italien sig noget mere kedelig for personer, der ikke er vaccineret mod covid-19, end for færdigvaccinerede personer.

Har man ikke fået de nødvendige stik, er det indtil videre slut med at spise indendørs på restauranter, tage i biografen eller komme ind til sportsbegivenheder.

Hidtil har ikkevaccinerede kunnet få adgang ved at fremvise et negativt svar fra en coronatest.

Italiens premierminister, Mario Draghi, annoncerede de ny tiltag den 24. november.

- Målet med de strengere tiltag er at få bremset "den langsomme, men stabile" stigning i antallet af smittede, lød hans begrundelse.

De skærpede regler gælder foreløbig frem til 15. januar.

Ved samme lejlighed blev et krav om at være vaccineret udvidet til at omfatte flere grupper af offentligt ansatte end hidtil.

Fra 15. december skal politi- og militærfolk samt alle ansatte på skoler være vaccinerede. Det har indtil nu kun været et krav for medarbejdere på hospitaler og andre områder af sundhedsvæsnet.

- Vi kan se, at situationen i nabolande er meget alvorlig, og vi ser også, at situationen i Italien gradvis bliver forværret, sagde Draghi, efter at regeringen havde godkendt de nye regler.

Fra mandag gælder også nye regler for det såkaldt grønne pas - et certifikat, der beviser, at en person har modtaget mindst én dosis af vaccinen, er kommet sig over infektionen eller er testet negativ inden for de sidste 48 timer.

Hidtil har det givet indehavere adgang til steder såsom restauranter og barer, biografer, fitnesscentre, natklubber og stadioner.

Men fra mandag er bevis på en negativ test inden for de sidste 48 timer ikke længere tilstrækkeligt til at give adgang til den slags steder.

De nye regler vil også gøre det grønne pas obligatorisk for at få adgang til al offentlig transport, herunder lokale busser, metrolinjer og regionaltog. Hidtil har det kun været påkrævet til langdistancetransport.

Italien er blevet ramt af en fjerde bølge af coronaviruspandemien siden slutningen af oktober, men stigningen i nye tilfælde er indtil videre forblevet begrænset.

Ud af hele befolkningen på næsten 60 millioner mennesker er 73,1 procent fuldt ud vaccineret mod covid-19.

Det er en anelse højere end i Frankrig og Tyskland, men lavere end i Danmark, hvor 76,8 procent var færdigvaccineret per 2. december ifølge tal fra Our World in Data.

/ritzau/Reuters