Illegal indvandring slår rekorder i USA: “Grænsen må sikres nu”

Den amerikanske grænseby Eagle Pass i Texas er ramt af rekordhøj illegal indvandring. Over 750 er døde i forsøget på at nå USA det seneste år

Vi ved ikke meget om “John MC2203145 Doe”, som sammen med cirka 20 andre ukendte personer ligger begravet under den tørre jord og grus i et hjørne af kirkegården i grænsebyen Eagle Pass i det sydlige Texas. Hans lig blev fundet den 2. september, men ellers er der kun få kendte detaljer om hans sidste tid.

Det er sandsynligt, at han enten var fra Venezuela, Cuba eller Nicaragua, og at han formentlig drømte om et bedre liv i USA. Det er sandsynligt, at han næsten nåede sit mål, inden han døde – måske af dehydrering i den stegende hede eller ved at drukne i Rio Grande-floden, der adskiller USA og Mexico.