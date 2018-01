Illegale "drømmere" kan igen bede om lov til at blive i USA

Et program, som Obama indførte, lod en gruppe på cirka 800.000 unge illegale indvandrere blive lovligt i USA.

Illegale indvandrere, som ikke var myndige, da de kom til USA, kan igen bede om beskyttelse fra et særligt program, så de kan få lov at studere og arbejde i landet i en periode.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Times.

Programmet, Deferred Action of Childhood Arrivals (Daca), blev indført af den tidligere præsident Barack Obama i 2012.

Det skete, efter at Kongressen havde stoppet et forslag om at give de cirka 800.000 unge lovligt ophold i USA.

Daca gjorde det muligt for dem at blive og uddanne sig i USA. Men kun for to år ad gangen. Så skulle tilladelsen fornys igen.

Gruppen bliver kaldt "dreamers" - drømmere på dansk.

Men efter at Donald Trump kom til magten, tilbagekaldte hans regering programmet. Daca var ikke forankret i amerikansk lov, sagde justitsminister Jeff Sessions i september.

Beslutningen om igen at lade drømmerne anmode om beskyttelse kommer, fire dage efter at en dommer midlertidigt blokerede præsident Donald Trumps beslutning om at opsige Daca-programmet.

I øjeblikket diskuterer Kongressen, hvorvidt der skal skrives ny lovgivning, så de 800.000 illegale invandrere kan få lovligt ophold.

/ritzau/