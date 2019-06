ILO vedtager global traktat mod vold og chikane

Den Internationale Arbejderorganisation ILO vedtager ny global traktat på baggrund af #MeToo-bevægelsen.

Den Internationale Arbejderorganisation ILO vedtog fredag en ny global traktat mod vold og chikane på arbejdspladser på baggrund af #MeToo-bevægelsen.

Den nye konvention, som bliver bindende for de lande, der ratificerer den, blev godkendt på den sidste dag af FN-organisationens årlige konference, hvor der deltager repræsentanter for regeringer, arbejdsgivere og fagforeninger.

Kort før afstemningen om traktaten meddelte USA, at det ville stemme for, mens Rusland sagde, at det ville undlade at stemme.

Teksten i traktaten har blandt andet til hensigt at beskytte ansatte, men den henviser ikke specifikt til LGBTi-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og intetkønnede) som værende de mest sårbare. Mange af disse møder stadig fordomme og diskrimination,

Traktaten skal forbedre mulighederne for håndtering af sexchikane i kølvandet på MeToo-bevægelsen blandt kvinder, som har spredt sig fra filmindustrien i Hollywood til hele verden.

#MeToo-kampagnen begyndte i efteråret i 2017, da filmproduceren Harvey Weinstein blev anklaget for årtiers misbrug og seksuelle krænkelser af flere kvinder.

/ritzau/Reuters