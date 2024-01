Imamen var på vej til bøn i den lokale moské. Men pludselig blev han ramt af skud

Det var daggry, kort før bøn, da imamen Hassan Sharif blev ramt af skud ude foran moskéen Masjid Muhammad i Newark i den amerikanske delstat New Jersey.

Politiet ankom til gerningsstedet omkring klokken 6 lokal tid, men få timer senere døde han på et hospital i byen som følge af angrebet.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, og borgmesteren i Newark, Ras J. Baraka, sagde på et pressemøde onsdag, at motivet bag forbrydelsen endnu er uvist. Det skriver blandt andre CNN.

I samme ombæring sagde statsanklageren, Matthew Platkin, at myndighederne “ikke har informationer, som indikerer, at mordet var motiveret af bias”, eller at der skulle være tale om en “terrorhandling”. I samme ombæring påpegede han dog, at antallet af hadforbrydelser mod muslimer er blevet flere de seneste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Angrebet har da også skabt frygt i det muslimske miljø i delstaten, og guvernøren Philip D. Murphy sagde efterfølgende i en udtalelse, at delstaten vil øge sikkerheden ved forskellige trossamfund.

Ligesom flere andre lokale mødte Lateef Murphy, som selv er muslim, op foran moskéen onsdag.

“Det er en skam, vores religion drejer sig ikke om vold. Den handler om at leve sit liv uden had,” sagde hun til The New York Times.

Ledere fra flere forskellige muslimske trossamfund i USA har siden Hamas’ angreb den 7. oktober udtrykt deres bekymring for mulige angreb mod muslimer. Det gjorde de blandt andet, efter at en seksårig dreng med palæstinensiske rødder og hans mor blev stukket ihjel i deres hjem den 14. oktober i Chicago.

“Begge ofre i dette brutale angreb blev udpeget af den mistænkte, fordi de var muslimer og på grund af den igangværende konflikt mellem Hamas og Israel,” skrev politiet i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Sikkerhedstjenesten FBI har meddelt, at retorikken om jøder og muslimer er blevet mere hadefuld efter den 7. oktober, og data fra jødiske og muslimske organisationer viser, at antallet af hadforbrydelser mod både jøder og muslimer i USA er steget siden oktober. I november lagde præsident Joe Biden en ny strategi, som i lyset af Hamas’ angreb i Israel skulle bekæmpe den stigende islamofobi og antisemitisme i landet.