IMF: Den globale økonomi er på vej mod genopretning

Krisen i verdensøkonomien som følge af corona er nu mindre alvorlig, end den var i juni, siger IMF-direktør.

Krisen i den globale økonomi er i dag mindre alvorlig, end den var i juni, og Den Internationale Valutafond, IMF, vil foretage en mindre positiv opjustering i dens 2020-prognose om den globale aktivitet.

Det siger den fungerende direktør for IMF, Kristalina Georgieva, i en tale tirsdag på Londons School of Economics.

- Mit hovedbudskab er dette: Den globale økonomi er ved at vende tilbage fra denne krises dybder, siger hun.

- Men alle disse dybe problemer er langt fra ovre. Alle lande står over for, hvad jeg vil kalde "den lange vej opad" - en vanskelig klatring, som vil være langvarig, uforudsigelig og usikker, siger hun i en tale, som er blevet opfattet som en optakt til næste uges årsmøder i IMF og Verdensbanken.

Coronapandemien har dæmpet den økonomiske aktivitet voldsomt. IMF' seneste skøn - fremsat i juni - lyder på et fald i den globale vækst for hele 2020 på 4,9 procent.

IMF forventes tirsdag i næste uge at komme med en ny vurdering, som altså ifølge Kristalina Georgievas udtalelser vil blive justeret en smule. Det skyldes udelukkende de ekstraordinære tiltag og hjælpepakker, som mange lande har foretaget for at rette op på økonomien.

Globalt er der samlet sendt 12.000 milliarder dollar i cirkulation som finansiel støtte til blandt andet de hårdest trængte brancher ifølge IMF-chefen.

Mens IMF forudser tilbagegang i år, så er udsigterne helt anderledes for næste år, hvor valutafonden forudser en fremgang i den globale økonomi på 5,4 procent.

En af forudsætningerne for det skøn er, at der bliver udviklet en vaccine mod coronavirus, som mange medicinalselskaber arbejder på i et uhørt tempo med støtte fra regeringer.

Kristalina Georgieva opfordrer det internationale samfund til at stå sammen om at udvikle en vaccine og fordele den til alle lande.

- Kun ved at nedkæmpe virusset over alt kan vi sikre en fuld økonomisk genopretning, siger hun.

