IMF: Europas økonomi kan være tilbage på sporet i 2022

Der er brug for målrettede, midlertidige tiltag for at få den europæiske økonomi tilbage på benene, lyder det.

Europas økonomi kan, hvis alt går vel, vende tilbage til niveauet før coronapandemien i løbet af næste år.

Det vurderer Den Internationale Valutafond (IMF).

IMF forventer en vækst på 4,5 procent i år - hvilket er lidt lavere, end hvad vurderingen lød i oktober - og en vækst på 3,9 procent i 2022. Det fremgår af IMF's prognose for europæisk økonomi, der onsdag er offentliggjort.

Væksten vil bringe økonomien "tilbage til niveauet før pandemien, men ikke tilbage til, hvad der var forventningen før pandemien", lyder det.

For at det kan lykkes, kræver det målrettede tiltag, lyder det fra IMF.

- Det her er ikke en opfordring til, at man i flæng øger forbruget permanent. Det er en opfordring til at indføre målrettede og midlertidige tiltag, siger Alfred Kammer, der er direktør for IMF's europæiske afdeling.

IMF's forudsigelse baserer sig på en forventning af, at coronavacciner vil være "bredt tilgængelige" midt på året. Alfred Kammer tilføjer, at "den øverste prioritet er at øge vaccineproduktionen".

Den opfattelse deler Dansk Erhverv.

- Den positive prognose fra IMF står og falder med, at udrulningen af vaccinerne ikke rammes af yderligere forsinkelser, siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

- Der er desværre en betydelig risiko for, at genopretningen af den europæiske økonomi nu bliver forsinket som følge af sikkerhedsproblemerne med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson Johnson, lyder det.

Danmark har helt droppet AstraZeneca-vaccinen fra sit vaccinationsprogram, mens andre lande har indført særlige aldersgrupper. Årsagen er en bekymring for sjældne blodproptilfælde hos vaccinerede.

Johnson Johnson har selv suspenderet udrulningen af selskabets coronavaccine i Europa af samme årsag.

IMF er en international organisation, der sammen med Verdensbanken blev stiftet lige efter Anden Verdenskrig. De to organisationer fik til opgave at sikre økonomisk stabilitet og bekæmpe fattigdom.

IMF har hovedkvarter i Washington og indsamler økonomiske data fra hele verden. IMF-direktør er bulgarske Kristalina Georgieva.

/ritzau/Reuters