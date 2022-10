IMF-prognose: Vi har ikke set det værste endnu

IMF nedjusterer igen prognosen for vækst i 2023. For mange vil 2023 føles som en recession, siger cheføkonom.

Høj inflation, Ruslands invasion af Ukraine samt stramning af pengepolitikken i mange lande lægger en dæmper på den økonomiske vækst globalt.

Den Internationale Valutafond (IMF) nedjusterer tirsdag sin prognose for den globale økonomiske vækst i 2023.

Hvor IMF i juli forventede en vækst på 2,9 procent globalt, er det skøn nu nedjusteret til 2,7 procent.

Det fremgår af en rapport fra fonden, som blev præsenteret tirsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har ikke set det værste endnu, og for mange mennesker vil 2023 føles som en recession, lyder det fra IMF's cheføkonom, Pierre-Olivier Gourinchas.

Han advarer om, at farten vil aftage i alle de tre største økonomier i verden.

Det er fjerde gang, at IMF nedjusterer sit skøn for den økonomiske vækst næste år, skriver MarketWire.

En forventet vækst på 2,7 procent er meget lav vækst i verdensøkonomien, påpeger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Verdensøkonomien er ikke vokset langsommere i mere end 20 år, hvis vi ser bort fra 2009 og 2020, hvor verdensøkonomien skrumpede som følge af henholdsvis finanskrisen og coronakrisen, skriver han i en kommentar.

I USA ventes økonomien at vokse med bare 1,6 procent i år og 1 procent i 2023.

De enkelte forbrugere mærker også til de mørke skyer, der trækker op i horisonten.

- Energiregningerne er eksploderet, og fødevarepriserne er steget kraftigt. Det gør ondt på forbrugernes pengepung og får forbrugerne til at holde igen, siger Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

For at tøjle den høje inflation har centralbankerne verden over hævet renterne. Og det betyder, at økonomien bremser op.

- De høje renter lægger en kraftig dæmper på investeringerne, og derfor kommer de til at trække aktivitet ud af verdensøkonomien, siger Kristian Skriver.

/ritzau/