IMF vil nedjustere prognosen for global økonomi i 2023

Direktøren for Den Internationale Valutafond appellerer til verdens politiske ledere om at handle sammen.

Direktøren for Den Internationale Valutafond, Kristalina Georgieva, appellerer torsdag til verdens politiske ledere og regeringer om at handle sammen på en koordineret måde for at undgå en "ny farlig normalitet" i den globale økonomi.

Hun siger, at risikoen for en verdensomspændende recession tager til efter gentagne chok i den internationale økonomi, og IMF nedjusterer dets prognose for den internationale økonomi i 2023.

IMF advarer om, at for hurtige rentestigninger kan føre til en "forlænget" økonomisk tilbagegang.

Georgieva siger, at splittelse og blokdannelser i den internationale økonomi efter Ruslands invasion af Ukraine vil ramme folk hårdest.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/AFP