Sovjetunionens sammenbrud i 1991 var blot begyndelsen på enden for det russiske imperium, og med Ukraine-krigen står vi midt i sammenbruddet, mener den tyske Rusland-ekspert og historiker Karl Schlögel

Imperiers fald er voldelige. Og det russiske er i gang med at falde

Sovjetunionen er kendt som et af de eneste imperier i verdenshistorien, der nedlagde sig selv uden vold og blodsudgydelser. Det sovjetiske sammenbrud i 1991 markerede ikke alene afslutningen på kommunismen og knap et halvt århundredes kold krig, men også enden på et russisk imperium, som havde eksisteret i århundreder.

Men i de euforiske år omkring Berlinmurens fald, de kommunistiske diktaturers afvikling og “historiens afslutning” glemte en stor del af verden, at imperier aldrig falder i fred og ro. Imperiers afslutning er en kompliceret, smertefuld og som regel voldelig proces. Og det, verden har været vidne til siden den 24. februar – Ruslands invasion i Ukraine, som udgør den største trussel mod freden i Europa siden den kolde krigs afslutning – er et ydre tegn på det russiske imperiums langsomme sammenbrud.