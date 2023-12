Imran Khan får ikke lov til at genopstille i Pakistan

Pakistans tidligere premierminister, den fængslede Imran Khan, får ikke tilladelse til at stille op ved valget den 8. februar. Det oplyser hans parti, PTI, efter at tidsfristen for at blive skrevet på stemmesedlerne er udløbet.

Khan har siddet fængslet siden august og venter på en retssag, som han selv mener er politisk motiveret.

Khan, som er tidligere cricketstjerne, har været i centrum for spændinger i Pakistans politiske miljø siden sit exit som leder i april 2022.

Han blev dømt i en sag om bestikkelse tidligere i år. Straffen, som han blev idømt blev senere ophævet, men den har medført, at valgkommissionen har afvist ham som kandidat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Khan blev afsat i 2022 efter et mistillidsvotum, og han er siden kommet på kant med Pakistans magtfulde militær.

Men Khan opfattes i det meste af landet som den mest populære leder.

PTI forsøgte forgæves at gå imod valgkommissionen i sagen. Også andre af partiets kandidater er blevet afvist af valgkommissionen.

Valgkommissionen har imidlertid taget skridt til godkendelse af tidligere premierminister Nawaz Sharif, som også har været tiltalt for korruption.

Sharif vendte hjem til Pakistan i oktober efter fire års eksil i Storbritannien. Han kæmper for at blive premierminister for fjerde gang. Hans største udfordring bliver at genvinde tilhængere, som støtter Khan.

Den 71-årige Khan sidder fortsat fængslet, mens han efterforskes i en sag om læk af fortrolige dokumenter.

/ritzau/Reuters