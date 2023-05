Indbyggere i Kyiv hører eksplosioner og ser droner

Der er torsdag aften hørt eksplosioner i Ukraines hovedstad, Kyiv. Det meddeler journalister fra nyhedsbureauet AFP.

Øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at der er hørt både eksplosioner og skud i byen.

Der er udsendt en advarsel om luftangreb i Kyiv og den omkringliggende region.

AFP's journalist har set en drone, som luftforsvaret forsøgte at skyde ned.

Indbyggere, der var på vej til det nærmeste beskyttelsesrum, siger til Reuters, at de også har set droner i luften over Kyiv.

Den militære administration i Kyiv har meddelt, at "luftforsvaret er iværksat". Den opfordrer byens indbyggere til at blive i beskyttelsesrummene, indtil alarmen er afblæst. Det skriver netavisen Kyiv Independent.

Også natten til torsdag blev der hørt eksplosioner i hovedstaden.

Lokale myndigheder i Ukraine sagde på det tidspunkt ligeledes, at luftforsvarssystemer havde været i brug.

Russiske styrker retter jævnligt angreb mod både Kyiv og andre dele af Ukraine. De luftforsvarssystemer, der er sat op mange steder, skyder ofte de russiske missiler ned.

Kampene mellem ukrainske og russiske styrker har længe været centreret omkring byen Bakhmut i det østlige Ukraine.

Men angreb mod Kyiv har ligeledes været mere hyppige, og det er ikke længe siden, at det seneste dødelige luftangreb fandt sted i området omkring den ukrainske hovedstad.

I sidste uge mistede mindst 25 civile livet i russiske luftangreb rettet mod flere byer i Ukraine - herunder hovedstaden Kyiv. Det var det største russiske luftangreb i næsten to måneder.

23 af ofrene blev fundet i byen Uman, der ligger omkring 200 kilometer syd for Kyiv.

22. marts kostede et droneangreb mod hovedstaden tre personer livet i Kyiv-regionen.

Eksplosionerne torsdag sker, dagen efter at en drone ifølge Rusland blev skudt ned over Kreml i hjertet af Ruslands hovedstad, Moskva. Det er der, hvor præsident Vladimir Putin har sit officielle kontor.

Rusland hævder, at der er tale om et ukrainsk terrorangreb - en forsøgt likvidering af Putin - og har sagt, at Rusland vil gengælde angrebet, hvis landet finder det nødvendigt.

