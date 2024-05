Indenrigsminister efter attentat: Mistænkt handlede alene

Den formodede gerningsmand bag skyderiet mod Slovakiets premierminister, Robert Fico, onsdag handlede alene.

Det siger landets indenrigsminister, Matus Sutaj Estok, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der er tale om en, der har handlet alene, og som har radikaliseret sig selv i den seneste periode efter præsidentvalget, siger indenrigsministeren.

Det slovakiske politi sigtede tidligere torsdag en person for at forsøge at dræbe premierministeren. Der er tale om en 71-årig mand, har flere medier beskrevet.

Skyderiet fandt sted efter et regeringsmøde i byen Handlová, som ligger 130 kilometer nordøst for Slovakiets hovedstad, Bratislava.

Kort efter stod det klart, at Fico var blevet ramt af skud på stedet.

Hans tilstand er torsdag stabil, men fortsat kritisk.

Matus Sutaj Estok fortæller desuden, at angrebet var politisk motiveret, og at den sigtede har deltaget i protester mod regeringen.

I en videooptagelse på Facebook ses den formodede gerningsmand komme med udtalelsen: "Jeg er ikke enig i regeringens politik."

Reuters har verificeret, at den person, som taler på videoen, matcher med billeder af den mand, som blev anholdt efter skudangrebet på Fico.

Det slovakiske medie TV Noviny har desuden beskrevet den 71-årige mand som tidligere sikkerhedsvagt i et butikscenter, samt at han som medlem af Slovakiets Forfatterskab har skrevet tre digtsamlinger.

Skudangrebet har ført til kritiske spørgsmål til sikkerheden omkring premierministeren. Det var tilsyneladende meget let for gerningsmanden at ramme Fico med fem skud, til trods for at han var omgivet af adskillige sikkerhedsvagter.

Slovakiet, der har 5,4 millioner indbyggere, er blevet mere og mere polariseret i de seneste år.

Siden Fico kom til magten igen som premierminister i oktober, har han slået ned på oppositionen med indgreb, der bliver kritiseret for at undergrave retssamfundet. Hans regering har blandt andet mindsket støtten til Ukraine og indledt en dialog med Rusland.

Indgreb, der skulle føre til mindsket korruption, er blevet ophævet, og der er taget til skridt til indgreb mod pressefriheden.

