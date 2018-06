Indenrigsminister trækker i land i asylkonflikt med Merkel

Horst Seehofer fra CSU vil nu blot afvise migranter, som faktisk har indrejseforbud i Tyskland.

Den tyske indenrigsminister og CSU-leder, Horst Seehofer, har med sine ultimative krav om landets asylpolitik truet det tyske regeringssamarbejde.

Men mandag trækker Seehofer lidt i land.

CSU-lederen havde krævet, at alle migranter og flygtninge skulle afvises ved grænsen, hvis de tidligere var blevet afvist i et EU-land.

Men nu lyder det, at tysk politi kun skal afvise migranter, som har indrejseforbud ved grænsen. Det er næppe kontroversielt i Merkels konservative CDU, som er søsterparti til bayerske CSU.

Horst Seehofer har desuden krævet, at regeringspartierne forbereder initiativer, der kan sættes i værk, hvis det ikke lykkes på EU-plan at finde en løsning på problemet.

Det skriver Bild, som tolker de seneste meldinger fra CSU-lederen som et signal om kompromis.

Meldingerne fra Seehofer er kommet ud via deltagere på et møde i partitoppen mandag.

Det tyske nyhedsbureau dpa erfarer fra mødet, at Seehofer vil give Angela Merkel en frist med udgangen af juni.

Hvis ikke forbundskansleren har fundet en løsning inden da, vil Seehofer beordre migranter afvist ved grænsen. Det er hverken bekræftet officielt af CSU eller partilederen.

Spørgsmålet om de tyske myndigheders håndtering af flygtninge og migranter har skabt spændinger og splittelser under hele regeringsperioden.

Det var også et centralt og vanskeligt spørgsmål under regeringsdannelsen.

Merkel har sagt, at hun i ugerne op til det kommende EU-topmøde i slutningen af juni vil søge løsninger i unionen.

Taktikken om at købe tid ser ud til at have båret frugt, skriver Deutsche Welle.

Der er møder i både CDU og CSU mandag.

På mødet i det konservative bayerske parti drøftes Horst Seehofers store plan for den tyske asylpolitik.

I sidste uge lød det fra CSU, at Seehofer truede med at trodse Merkel og føre sin plan ud i livet. Det ville betyde regeringens fald.

