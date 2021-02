Indenrigsministerkontor i Georgia vil granske Trump-samtale

I en telefonsamtale bad Donald Trump Georgias indenrigsminister om at "finde" flere valgstemmer i hans favør.

Georgias indenrigsministers kontor har mandag indledt en efterforskning af tidligere præsident Donald Trumps forsøg på at påvirke delstatens resultater fra valget i november.

Georgias indenrigsminister, republikaneren Brad Raffensperger, har stået over for et stigende pres for at indlede en undersøgelse i kølvandet på en meget omtalt telefonsamtale med præsidenten 2. januar.

I lydoptagelsen kan man høre Trump bede Raffensperger om at "finde" flere stemmer i den daværende præsidents favør.

- Indenrigsministerens kontor undersøger klager, som det har modtaget, siger Walter Jones, der er talsmand for Raffenspergers kontor.

Han tilføjer, at der er tale om en "administrativ efterforskning", som har til opgave at "finde fakta".

- Andre juridiske skridt overlades til rigsadvokaten, siger han.

/ritzau/Reuters