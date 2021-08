Indflydelsesrig protestgruppe fra Hongkong går i opløsning

Protestgruppen The Civil Rights Human Front (CRHF) fra Hongkong oplyser, at den opløser sig selv ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Alle grupper er blevet undertrykt, og civilsamfundet står over for en hidtil uset udfordring, skriver gruppen i en udtalelse med henvisning til den nationale sikkerhedslov, som Kina indførte i Hongkong i 2020.

CRHF var en vigtig aktør i de store demonstrationer mod sikkerhedsloven, der fandt sted i Hongkong i 2019 og 2020.

Men CRHF siger nu, at Kinas undertrykkelse af dem, der ønsker demokrati og et de facto forbud mod demonstrationer, har efterladt gruppen uden fremtid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demonstrationerne mod sikkerhedsloven udviklede sig hurtigt til demonstrationer for mere demokrati og for at politiet skulle stilles til ansvar, efter der blev brugt gummikugler og tåregas mod demonstranterne.

CRHF, der blev grundlagt i 2002, tillægges en del af æren for, at der sommetider var flere hundrede tusinde demonstranter i Hongkongs gader.

Sikkerhedsloven i Hongkong betyder, at man kan blive straffet for at kræve løsrivelse fra Kina, for terrorisme, underminering af regering og samarbejde med udlandet.

Bliver man dømt efter loven, kan man risikere fængsel på livstid, og det er den kinesiske regering, der bestemmer, hvordan loven skal fortolkes.

/ritzau/AFP