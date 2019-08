Indfødte vil kæmpe til døden for Amazonas

- Vi er trist til mode, fordi vi hele tiden ser skoven dø. Vi mærker klimaforandring, siger klanleder.

Medlemmer af Brasiliens indfødte Mura-stamme har malet deres kroppe med orangerød maling og taget deres langbuer og køller med sig ind i Amazon-junglen, for de forbereder sig på kamp mod dem, som ødelægger regnskoven.

Der bor over 18.000 medlemmer af Mura-stammen i Amazonas, som er den største og bedst bevarede delstat i Brasiliens Amazon-regnskov, viser data indsamlet af den private miljøgruppe Instituto Socioambiental.

Medlemmer af stammen har vist nyhedsbureauet Reuters et område på størrelse med adskillige fodboldbaner nær deres landsby, hvor skoven er ryddet, og hvor der kun ligger mudder med aftryk fra tunge gravemaskiner og bulldozere.

Hver eneste dag, der går, ser vi ødelæggelserne af regnskoven fortsætte: Afskovning, invasion og skovdrift, siger Handerch Wakana Mura, som er en af adskillige ledere af en Mura-klan.

- Vi er trist til mode, fordi vi hele tiden ser skoven dø. Vi mærker klimaforandring. Verden har brug for denne skov, siger han.

Afskovningen i Amazonas er steget med 67 procent i dette års første syv måneder i forhold til for et år siden, oplyser Brasiliens rumfartsagentur, Inpe.

Agenturet meddelte i en rapport i denne uge, at skovbrande var steget over 80 procent i forhold til for et år siden. Det er i øjeblikket på det højeste niveau siden 2013.

Hele vejen rundt i regionen omkring landsbyen Mura er der lommer, hvor ilden raser.

Miljøgrupper protesterer mod præsident Jair Bolsonaro, som har opfordret til nedlæggelse af skov til fordel for landbrug. Medlemmer af Mura-stammen har ikke været i stand til at dæmme op for de grupper, som vil tjene penge på at fælde regnskov.

Afskovningen i området begyndte for fire år siden. Først sidste år begyndte myndighederne at gribe ind over for skovhuggere og firmaer, som blandt andet fjernede klipper fra junglen for at bruge til anlæggelsen af en vej.

Mura-stammen vil nu slås mod skovarbejdere og andre, der udnytter regnskoven.

- Jeg vil slås for denne skov indtil min sidste blodsdråbe, fastslår den lokale leder Raimundo Praia Belem Mura, 73 år.

/ritzau/Reuters.