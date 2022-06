Indfødt ecuadorianer mister livet i sammenstød med politiet

Under en demonstration mod den ecuadorianske regering mistede en indfødt livet efter sammenstød med politiet.

En indfødt ecuadoriansk demonstrant har tirsdag mistet livet i sammenstød med politiet under demonstrationer.

Det oplyser Lina Marina Espinosa, som er advokat for menneskerettigheds-ngo'en Menneskerettighedsalliancen, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Der var en konfrontation, og personen blev ramt i ansigtet - øjensynligt af en tåregasgranat, siger hun.

Ecuadorianere har i den seneste uges tid været på gaden for at vise deres utilfredshed med præsident Guillermo Lassos finanspolitik.

Præsidenten har blandt andet afvist at sænke priserne på brændstof og at bremse for mere olieudvinding og flere mineprojekter.

Han har også afvist at give landmænd mere tid til at betale af på deres gæld og at afsætte flere penge til landets sundhedsvæsen.

Demonstrationerne fik præsidenten til at indføre undtagelsestilstand i tre af landets provinser lørdag. Det blev mandag udvidet til seks provinser i alt.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er flere end 80 personer blevet anholdt, og flere end 100 ansatte ved landets militær kommet til skade. Mindst 55 demonstranter er komme til skade den seneste uges tid.

Urolighederne fik tirsdag militæret i Ecuador til at sige, at det nægtede at lade demonstrationerne komme i vejen for landets demokrati.

Reuters beretter, at der til demonstrationerne tirsdag var demonstranter, som kastede med pinde mod militæret. Et øjenvidne til demonstrationen fortæller nyhedsbureauet, at politiet svarede igen med tåregas og ikke-dødelige projektiler.

En kommanderende fra ecuadoriansk politi, Fausto Salinas, fortæller, at der er blevet konfiskeret dåser med diesel, benzin og skarpe våben fra demonstranterne.

/ritzau/AFP